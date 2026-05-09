オーブンを使わず焼き菓子作り 子どものおやつ作りで大活躍してくれるオーブン。ですが、オーブンを使っている間レンジが使えなくなったり、普段から使っていない人はちょっと周りを片付けたりと、使うのが大変なときもありますよね。そんなときには、オーブンを使わずに作れるおやつを作ってみましょう！ オーブンを使わないなら何を使うの？トースターやグリル？なんと「フライパン」で作れるんです。フライパンなら普段の料