いないはずの義妹が本当にいた…。最初は不安だったさくらですが、義両親の優しさに緊張もほぐれていました。ところが義妹が姿を現した瞬間、空気が一変してしまったのです。>>【まんが】「子持ち様は迷惑」とキレる義妹(ウーマンエキサイト編集部)