浜松オートのG1「開場70周年記念ゴールデンレース」は4日目を終えた。準決11R。10線大外8枠から気迫満点の飛び出しを見せた黒川京介（27＝川口）は、序盤でしっかりと先頭に立った。しかしそこからの雲行きは怪しかった。明らかにパワー優勢の地元・佐藤貴が追ってくる。最後は一瞬、ヒヤッとするほど詰められた。レース後は「かなりいいタイヤでレースしたけどコーナーが遅いというか乗りづらかった」とポツリ。さらに「ス