元レースクイーン・一ノ瀬のこが登場し、その抜群のスタイルに「すげぇ」「脚なが！」と絶賛の声が上がった。【映像】「脚なが！」レースクイーン時代の美脚際立つ姿5月4日（月）、ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）シーズン1』#1が放送。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエティ。唯一無二の発想と