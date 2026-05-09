元自民党衆院議員の杉村太蔵氏（46）が9日、カンテレ「ドっとコネクト」（土曜午前11時20分、正午＝関西地区）に出演。大西洋を航行しているクルーズ船で「ハンタウイルス」の集団感染疑いが出たことを巡り、豪華客船の感染症対策について私見を述べた。南大西洋上を航行中のクルーズ船「MVホンディウス」でネズミなどの齧歯類（げっしるい）が媒介する「ハンタウイルス」の集団感染疑いが出たことをめぐり、世界保健機関（WHO）は