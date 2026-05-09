5月9日、「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」のセミファイナル2試合が行われた。 ホワイトリングでは、信州ブレイブウォリアーズ（第2シード）vs福島ファイヤーボンズ（第3シード）のGAME1が開催され、敵地に乗り込んだ福島が90－83で先勝した。試合中盤に主導権を奪った福島は、身長212センチを誇るジャック・ナンジが来日後最多となる37得点を挙げる大活躍。複数の選手が戦線離