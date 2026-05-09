＜J2・J3百年構想リーグ 第16節＞北海道コンサドーレ札幌は、きょうホームで同リーグ3位の大宮と対戦。来季からの加入が決まっている特別指定・梅津龍之介選手のJ初ゴールを皮切りに、その後、ティラパット選手と荒野拓馬選手のゴールで3点をリードするも、後半、立て続けの失点で試合を振り出しに戻されます。このままPK戦突入かと思われた後半アディショナルタイム。右サイドの白井陽