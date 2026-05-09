2026年5月5日、中国メディア・極目新聞は7年前に紛失して諦めていたスマートフォンが警察と地域の協力によって奇跡的に持ち主の元へ戻ったと報じた。記事は安徽省合肥市在住の男性、張（ジャン）さんが3日にメーカーから「紛失したスマホがオンラインになった」との通知を受け取ったと紹介。通知には現在の使用者の写真と位置情報が添付されており、これが7年越しの発見の直接的なきっかけになったと伝えた。そして、見つかったス