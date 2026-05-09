◇パ・リーグロッテ5―4ソフトバンク（2026年5月9日みずほペイペイD）ポランコが4―4の9回に値千金の勝ち越し弾を放ち、ロッテが前夜のサヨナラ負けの悪夢を払しょくして連敗を4で止めた。小川、西川が倒れて2死となったが、4番のポランコは1ボール1ストライクから松本裕が投じた3球目、143キロのフォークを左中間へ運んだ。打球速度178・2キロ、打球角度18度で飛距離124メートルの豪快な一発。「あそこまで飛ぶとは正直