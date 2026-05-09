群馬・前橋市の道の駅にある1本440円の国産バナナが、行列ができるほどの人気です。なぜ前橋でバナナなのか。そこには逆転の発想がありました。道の駅の直売所にできた約100人の長い行列。午前9時にオープンすると、買い物客が向かったのはバナナ売り場。袋詰めされたバナナに次々と手が伸びます。今話題の大ヒット商品、その名も「まえばしバナナ」。前橋で育てられた国産のバナナで、価格はなんと1本440円から。それでも販売開始