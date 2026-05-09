西武―楽天プロ野球、西武は9日、本拠地ベルーナドームで行われた楽天戦で6-2と逆転勝ちを収めた。28歳の平沢大河内野手が6回、移籍後初の本拠地アーチとなる第2号逆転3ランで勝利に貢献。打率3割超えと勢い止まぬ打棒にネット上では驚きの声が並んだ。絶好調男の勢いが止まらない。1-2とビハインドで迎えた6回無死一、三塁の場面、楽天先発・古謝の2球目を捉えた。右翼席に運ぶ逆転の2号3ランで球場は騒然。ダイヤモンドを悠