ワールドレディスサロンパス杯第3日国内女子ゴルフのメジャー初戦・ワールドレディスサロンパス杯第3日が9日、茨城GC西C（6718ヤード、パー72）で開催された。首位から出たプロ2シーズン目の大久保柚季（加賀電子）は、3バーディー、8ボギー、2ダブルボギーの81で回って通算4オーバーとし、4位に後退した。最大瞬間秒速14.9メートルの強風で硬く、速いグリーンに大苦戦。前半は45をたたき、キャディーを務めてくれた姉・咲季の言