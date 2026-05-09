電動キックボードやシェアサイクルの普及が進む一方、利用者のマナーや安全面への懸念が指摘されている国内の電動モビリティ市場。世界約30か国で電動モビリティシェアサービスを展開するLimeは、2023年から座って走れる電動シートボード「Limeラクモ」を提供してきましたが、4月23日、あらたに電動アシスト自転車「LimeBike（ライムバイク）」の日本展開を発表しました。 同日、渋谷サクラステージで開催された記者発表会