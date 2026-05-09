ソフトバンクは９日のロッテ戦（みずほペイペイ）に４―５で逆転負けを喫した。山川が２打席連続本塁打を放つなど中盤まで試合を優位に進めたが、終盤に痛恨の一発を立て続けにくらった。３点リードの７回、先発・大津が佐藤に右翼へソロ本塁打を浴びて２点差に詰め寄られると、１点差となった８回には３番手・木村光が再び佐藤に右翼席へと運ばれ同点となった。９回には松本裕がマウンドに上がったが、ポランコに外角低めの