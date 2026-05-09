ある夜のこと、暗がりの中に一匹の猫がライトに照らされて浮かび上がっていたんだそう。それを見た飼い主さんはゾクッとしてしまったんだとか…。しかし、普段は愛しい飼い猫さん！なぜ、そんなところに居たのでしょうか…！？投稿は、記事執筆時点で表示数3.6万回を突破しています。 【写真：加湿器をつけて寝ていると猫がやってきて…飼い主が恐怖を感じた『ホラーな光景』】 ホラーのような登場ですが… X