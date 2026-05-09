今回紹介するのは、Threadsに投稿されたとっても息ピッタリな仲良し猫コンビ。投稿主さんによると、まったく同じ格好、同じ顔で気持ちよさそうに寝ていたのだとか。 投稿はThreadsにて3000回以上表示され、たくさんのThreadsユーザーたちから注目を集めました。 【写真：『とっても仲良しな2匹の猫』が一緒に眠っているところを見ると…完璧に『シンクロした瞬間』】 同じ格好、同じ顔で寝ておられます 今回、