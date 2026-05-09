「あの人は一流大学を出て、一流企業に入り、人格までが一流な人やな」など、「一流」「二流」「三流」というのはいわゆる格付けというやつですよね。大学とかだと偏差値やネームバリュー、卒業生の社会的実績などによって決められます。企業だと、大企業であり、売り上げや利益が安定していて財務知識が強く、給与・福利厚生がよく、社会的評価・信頼・ブランド力が高いところを一流企業と呼びます。それじゃあ“人”はという