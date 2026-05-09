“ザ・ロック”の名前でプロレスラーとして活躍した俳優のドウェイン・ジョンソンが、4日に米ニューヨークのメトロポリタン美術館で開催されたメットガラに初出席。トム・ブラウンによるデザインのブラック・モヘアのテールコートとプリーツスカートを着用し、話題をさらった。 【写真】テールコートにプリーツスカートメットガラに登場したドウェイン・