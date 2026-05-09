体操女子でロンドン五輪日本代表の田中理恵さんが９日に自身のＳＮＳを更新し、ふわ髪ショットを披露した。インスタグラムで「いつもありがとうございます」とつづり、おでこ出しでふわっとした茶髪になっている田中の姿をアップした。この投稿には「綺麗しか思いつかない」「髪型お似合い素敵」「理恵さん美しい」「可愛すぎ」などの声が寄せられている。