歌手・中森明菜が6日から8日まで、東京・丸の内のライブレストランCOTTON CLUBでファンクラブ限定イベント『ALDEA Bar at Tokyo 2026』を開催した。ここでは、最終日となった8日の昼公演の模様をレポートする。【ライブ写真】柔らかな表情で歌唱する中森明菜 『ALDEA Bar at Tokyo 2026』より■8年ぶりディナーショーを経たCOTTON CLUBのステージ昨年末に8年ぶりのディナーショーを開催するなど、本格的な活動を続けている中森