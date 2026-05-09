歌手の森口博子（57）が、9日放送のTOKYOFM「川島明そもそもの話」（土曜後5・00）にゲスト出演。芸能界を引退する危機があったことに言及した。森口は1985年にアニメ「機動戦士Ζガンダム」の後期オープニングテーマ曲「水の星へ愛をこめて」でデビュー。スマッシュヒットを記録するものの、以降はなかなかヒット曲に恵まれなかったこともあり、高校卒業を控えたタイミングで「私ね、堀越学園卒業間近で“あの子は才能が