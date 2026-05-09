◇パ・リーグ西武6―2楽天（2026年5月9日ベルーナD）西武の5年目右腕・黒田将矢が待望のプロ初勝利を挙げた。0―2の6回、無死一、二塁のピンチで先発・佐藤爽に代わってマウンドへ。まずは浅村をスライダーで見逃し三振。続く村林を二ゴロ併殺打に仕留めてピンチを切り抜けると、その裏の攻撃で味方打線が逆転してくれた。7球で勝利投手となった22歳は「凄くうれしい。ようやくプロ野球の凄さを肌で感じられた」と喜