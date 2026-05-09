医療機器メーカーの「コラントッテ」と契約を結ぶフィギュアスケーター７選手が９日、都内で同社主催のイベントに出席。プロスケーターの宇野昌磨さん、今年２月のミラノ・コルティナ五輪銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）、三浦佳生（明大）、友野一希（第一住建グループ）、山本草太（ＭＩＸＩ）、島田高志郎（木下グループ）、中田璃士（ＴＯＫＩＯインカラミ）が登壇し、約５００人のファンの前で来季の目標