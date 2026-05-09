原田琥之佑（16）の主演映画「POCA PONポカポン」（大塚信一監督）初日舞台あいさつが9日、東京・新宿Kʼs cinemaで行われた。同作を大塚信一監督と企画から手がけた尾関伸次（46）は、原田が演じる主人公の宮下健太を見守る団地の管理人・大楠駿一を演じた。実は、団地に潜んでいるとうわさされた、かつて世間を震撼（しんかん）させた連続児童殺傷事件を起こした犯人だった、という役どころだが、非暴力で知られるインド独