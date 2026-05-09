日本代表MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスの指揮官オリヴァー・グラスナーは、プレミアリーグでの残りの4試合はローテーションしながら戦うことを示唆した。パレスは現在15位と今シーズンは苦戦を強いられる一年となったが、カンファレンスリーグ（ECL）では決勝までコマを進めており、欧州カップのタイトルに王手をかけた。パレスの今シーズンの試合はリーグ戦が4試合、ECL決勝の5試合となるが、プレミアリーグで優勝を争