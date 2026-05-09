準決勝でバイエルンとの激闘を制し、2シーズン続けてチャンピオンズリーグ決勝へと駒を進めたパリ・サンジェルマン。今のパリは攻守両面の組織力が抜群だが、最終ラインからそれを支えているのがエクアドル代表DFウィリアム・パチョだ。ディフェンスリーダーであるマルキーニョスの相棒として確かな地位を築いたパチョは、今季CLここまで16試合全てにフル出場している。その中で仏『Foot Mercato』が驚いているのは、今季パチョが1