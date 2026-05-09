チャンピオンズリーグ準決勝でバイエルンを撃破し、2シーズン連続の決勝進出を決めたパリ・サンジェルマン。1stレグは5-4の打ち合いだったが、2ndレグはパリが1点のリードを守り切って敵地で1-0と勝利。強烈なバイエルン攻撃陣をシャットアウトしてみせた。中でも元気がなかったのは、今季大ブレイクのバイエルンFWマイケル・オリーセだ。序盤から思うように攻撃に絡めず、らしくないボールロストもあった。オリーセの調子も少し悪