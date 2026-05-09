軽バンがミニバンの需要を取りに来た！スズキは2026年5月8日、軽商用車「エブリイ」、軽乗用車「エブリイワゴン」を一部仕様変更して発売しました。【軽バンすかコレ!?】新「エブリイ」シリーズを写真で見る今回の改良では、フロントデザインを刷新。「エブリイ」は堅牢さを、「エブリイワゴン」は力強さと上質感を表現したデザインとなりました。特に乗用タイプの「エブリイワゴン」は、ミニバンやSUVで見られるような格子