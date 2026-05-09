お笑いコンビ「おぎやはぎ」の小木博明（54）と矢作兼（54）が9日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜後3・00）にゲスト出演。意外な経歴を明かした。小木の妻は森山良子の娘で元歌手の森山奈歩。MCの明石家さんまに「森山さんに腹立ったことないの？」と聞かれた小木は「腹立ちますよ、でも。何だろうな、お節介だから！」と応答。二世帯住宅で隣同士で生活しているといい「しょっちゅう、さだまさしさんから頂い