日本ハム、阪神で活躍した片岡篤史さんが９日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後４時半）に出演。阪神にＦＡ加入した１年目の過酷さを明かす一幕があった。今回のテーマは「最後は巨人・阪神」。現役の最後を名門の巨人と阪神で終えるという選択をした選手たちが集合。今だから語れる名門チームの裏話を語り尽くした。「阪神１年目の記憶がない」と話し始めた片岡さん。「当時のタイガースって暗黒時代