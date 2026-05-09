ユーチューバー・たっくーが9日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。“カジサック”ことお笑いコンビ「キングコング」梶原雄太（45）がゲスト出演し、自分のことを本気で嫌っている芸人について語る場面があった。自身がレギュラー出演していたフジテレビ「はねるのトびら」の話題になると、梶原は「結構、内部も分裂してたんで。もう隠さんでもいいですよ。俺と（ドランクドラゴン）鈴木さんなんか、もう全然あれでしたから