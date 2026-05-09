1945年3月18日、エンジンから火を噴きながら米空母に突入を試みる特攻機＝九州南東沖（豊の国宇佐市塾提供）戦時中の資料を集めて解析している大分県宇佐市の市民団体「豊の国宇佐市塾」は9日、国内外で撮影された14点の映像を報道機関に公開した。米国立公文書館から取り寄せたもので、米軍による国内各地の軍事施設などへの空襲や、フィリピン沖での特攻機に対する攻撃の様子などが収められている。同団体の織田祐輔さん（39