◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカップ第３日（９日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）第３ラウンドが行われ、単独首位で出たプロ２年目の大久保柚季（加賀電子）が３バーディー、８ボギー、２ダブルボギーの８１と落とし、通算４オーバーでトップと２打差の４位に後退した。最大瞬間風速１４・９メートルの強風が吹き荒れた中、大久保が優勝戦線に残った。