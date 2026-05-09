ロッテ５−４ソフトバンク（パ・リーグ＝９日）――ロッテが連敗を４で止めた。１点を追う八回、佐藤の２打席連続の本塁打で同点、九回にポランコのソロで勝ち越した。ソフトバンクは救援陣が粘れず競り負けた。◇西武６−２楽天（パ・リーグ＝９日）――西武が３カード連続の勝ち越し。六回にネビンの適時打と平沢の３ランで逆転し、七回に長谷川の２ランで突き放した。楽天は古謝がリードを守り切れず３連敗。◇日本ハム３