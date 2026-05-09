日本カーリング協会は9日、都内で理事会を開催した。6月1日から強化委員会を強化戦略室に変更することが承認され、室長にミラノ・コルティナ五輪で女子日本代表コーチも務めた強化委員で理事の小笠原歩氏（47）が就くことになった。日本は女子代表が18年平昌で銅、22年北京五輪で銀メダルと世界における地位向上を果たした一方で、直近のミラノ・コルティナ五輪では女子のみが世界最終予選に回って出場権を獲得するなど厳しい