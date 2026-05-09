5月9日、京都競馬場で行われた7R・4歳上1勝クラス（ダ1900m）は、M.デムーロ騎乗の3番人気、テンエースワン（牡5・栗東・大久保龍志）が勝利した。1/2馬身差の2着にガーデンカメリア（牝5・栗東・佐藤悠太）、3着に2番人気のメイショウコナン（牡5・栗東・荒川義之）が入った。勝ちタイムは1:59.1（良）。1番人気で北村友一騎乗、ステイクオール（せん4・栗東・上村洋行）は、6着敗退。【動画】日本復帰後初勝利を飾ったM.デム