5月9日、京都競馬場で行われた5R・3歳1勝クラス（芝1600m）は、浜中俊騎乗の1番人気、コルテオソレイユ（牡3・栗東・佐藤悠太）が勝利した。アタマ差の2着に2番人気のダークマルス（せん3・栗東・杉山晴紀）、3着にマイリトルヒーロー（牡3・栗東・高橋康之）が入った。勝ちタイムは1:33.4（良）。【青竜S】ドンエレクトスがオープン初勝利ゴール前は伸び比べ浜中俊騎乗の1番人気、コルテオソレイユが接戦を制して人気に応えた