5月9日、東京競馬場で行われた10R・青竜ステークス（3歳オープン・ダ1600m）は、荻野極騎乗の1番人気、ドンエレクトス（牡3・美浦・高木登）が快勝した。3.1/2馬身差の2着に2番人気のマクリール（牡3・美浦・手塚貴久）、3着にエコロシード（牡3・美浦・堀宣行）が入った。勝ちタイムは1:36.5（良）。【新潟2R】小林美駒騎乗 ベストブラザーズが7馬身差圧勝ダノンレジェンド産駒荻野極騎乗の1番人気、ドンエレクトスがオープン