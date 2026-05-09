5月9日、新潟競馬場で行われた2R・3歳未勝利（ダ1800m）は、小林美駒騎乗の1番人気、ベストブラザーズ（牡3・美浦・辻哲英）が快勝した。7馬身差の2着にセブンワンダーズ（牡3・美浦・斎藤誠）、3着に2番人気のロードステラート（牡3・栗東・武英智）が入った。勝ちタイムは1:55.4（稍重）。【邁進特別】小林美駒が今年の13勝目…カウンターセブンで人気に応えるキセキ産駒小林美駒騎乗の1番人気、ベストブラザーズが人気に応