メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市南区の市道で酒を飲んで車を運転し追突事故を起こしたとして35歳の無職の男が逮捕・送検されました。 危険運転致傷の疑いできょう送検されたのは岐阜県瑞穂市の無職ファン・チーポン容疑者（35）です。 警察によりますとファン容疑者は、7日午後10時すぎ、南区鳥栖1丁目の市道で酒を飲んで車を運転し、前方を走っていた車に追突した疑いがもたれています。 調べに対し