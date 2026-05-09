メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋駅の開業140周年を記念して約40年ぶりに駅弁の立ち売り販売が行われました。 名古屋駅は今月1日で開業140周年を迎えました。 9日は記念列車の運行にあわせて駅弁の立ち売り販売が行われました。 製造・販売する松浦商店によりますと、かつては駅のホームで列車の窓越しに売る「立ち売り」が主流で、名古屋駅ホームでの実施は約40年ぶりだということです。 9日に