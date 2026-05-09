【モデルプレス＝2026/05/09】フリーアナウンサーの谷尻萌が5月8日、自身のInstagramを更新。手料理を披露し、話題となっている。【写真】27歳フリーアナ「初めて知った組み合わせ」祖母に教わった作り置き料理◆谷尻萌アナ、祖母に教えてもらった料理披露谷尻アナは「最近、おばあちゃんに教えてもらったレシピを取り入れながら作り置きした〜」とつづり、食卓の写真を投稿。牛蒡と牛肉のしぐれ煮、いんげん豆と人参の肉巻き、豚