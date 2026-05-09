【モデルプレス＝2026/05/09】俳優の秋野暢子が5月8日、自身のInstagramを更新。夕食のショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】69歳ベテラン女優「盛り付けも綺麗」とり天・炊き込みご飯・冷しゃぶ夕食5品公開◆秋野暢子、豪華夕食ショット公開秋野は「今夜のメインはとり天、下味は柚子胡椒です。塩でもマヨネーズでも美味しくいただけます」とつづり、夕食のショットを投稿。メインのとり天のほか、スライストマトや玉