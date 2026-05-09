【モデルプレス＝2026/05/09】フリーアナウンサーの岡副麻希が5月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘の食事のショットを公開した。【写真】33歳フリーアナ「ついにとっても手を抜いた」おかずたっぷり娘の食事プレート◆岡副麻希、娘の食事プレート披露岡副は「いままで蒲生さんの出張中こそ、ちゃんとご飯作ることで（当たり前なんだけど笑）自己肯定感を上げてたんだけど 今日ついに汁物さえ作らず おかずも少なく、な