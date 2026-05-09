「彼氏がなにを考えているのかわからない…」と不安になったことはありませんか？ときに男性は、恋人に対しても本音を隠してしまうことがあります。それが原因で気持ちのすれ違いが生じることも。そんなときは、彼が本音を言わない理由を知り、適切な対応を取ることで、より深い関係を築くことができるかもしれません。今回は「彼氏の本音を引き出す方法」について、体験談やインタビューをもとにご紹介します。彼の話をじっくり聞