後藤真希さんがプロデュースする新スキンケアブランド「rall.＋（ラルプラス）」がデビュー♡“水光肌育スキンケア”をコンセプトに、うるおいと透明感のある肌を目指す2種類の美容液が登場します。2026年5月20日（水）より公式オンラインストアにて先々行販売、5月21日（木）からは東京・日本橋でPOPUPストアも開催。毎日のケアにプラスしたくなる注目ブランドを詳しくご紹介します♪ 水光肌を目指す新スキン