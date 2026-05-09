憲法改正をめぐる議論が高まりをみせています。日本テレビ・伊佐治健解説委員長と憲法をめぐる議論について考えます。■憲法改正の賛否1年前と比べ「賛成」と「反対」が拮抗高市首相（先月12日）「どのような国を創り上げたいのか、その理想の姿を物語るものが憲法です。国民の皆様に堂々と問おうではありませんか」伊佐治解説委員長「憲法をめぐり高市首相は、来年春先の自民党大会までに改正の発議にめどをつけたいと発言しま