◇パ・リーグオリックス0―3日本ハム（2026年5月9日京セラD大阪）5回途中10安打3失点で2敗目を喫したオリックス・曽谷は、「初回に1点を与えたところから始まった気はしますし。打たれたボールも高いですし、反省点ですね」と黒星を受け止めた。初回2死一、二塁で野村を2球で追い込みながら、3球目を中前適時打され先制点を献上。2回は満塁のピンチを切り抜け、3、4回は無失点と立ち直る気配を見せたが、5回2死一塁でま