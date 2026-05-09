山口県下関市に位置する川棚温泉は、寿永2（1183）年の開湯と伝えられる歴史深い温泉地です。古くから「九州・下関の奥座敷」として親しまれ、江戸時代には毛利家の殿様が専用の湯船「御殿湯」を設けるほど愛されてきました。この地を語る上で欠かせないのが、数々の偉人たちとのエピソードです。放浪の俳人・種田山頭火は「湧いてあふれる中ににねている」とその湯を絶賛し、世界的なピアニストのアルフレッド・コルトーは、滞在