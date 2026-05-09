ROOMIE 2026年3月17日掲載の記事より転載以前に見たTV番組でオーディオマニアが生活家電から発生するノイズを嫌い、電力会社に相談して「My電柱」を設置してオーディオ専用の電源を手に入れる話がありました。そこまでやるのか？ という感じで面白く紹介されていましたが、電源が重要なことは事実のようです。なぜ電源が重要なの？ Image: Bon-Masu